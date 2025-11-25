جمعت شركة المسار الشامل التعليمية، التي تقدم خدمات التعليم المتخصص في دول مجلس التعاون الخليجي 179.7 مليون ريال سعودي (47.9 مليون دولار) في شريحة الأفراد من طرحها العام الأولي في البورصة السعودية تداول.

شهد الطرح، الذي استمر من 18 إلى 20 نوفمبر 2025، تغطية بلغت 1.21 مرة من الأسهم المطروحة، مما يدل على اهتمام قوي من المستثمرين الأفراد. ومن المتوقع إتمام التخصيص النهائي بحلول 26 نوفمبر.

بلغ إجمالي عدد المستثمرين المكتتبين في الطرح العام الأولي 95,679 مستثمر بسعر طرح نهائي بلغ 19.50 ريال سعودي للسهم، وهو أعلى سعر للسهم في النطاق السعري المعلن.

طرحت شريحة الأفراد أكثر من 9.2 مليون سهم، تمثل ثلث (30%) إجمالي أسهم الطرح. يبلغ إجمالي الطرح العام الأولي لشركة المسار أكثر من 30.7 مليون سهم، تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة.

تم تغطية شريحة المؤسسات، التي شملت حوالي 70% من الأسهم، أي ما يزيد عن 21 مليون سهم، 102.9 مرة من الأسهم المطروحة في وقت مبكر من هذا الشهر.

كانت الشركة تتطلع إلى جمع حوالي 599 مليون ريال سعودي من كامل الطرح العام الأولي، ما يشير لقيمة سوقية عند الإدراج 1.997 مليار ريال.

