تستهدف شركة المسار الشامل للتعليم التي مقرها الرياض، والتابعة لشركة أمانات القابضة الإماراتية المدرجة في سوق دبي المالي، جمع ما يصل إلى 599 مليون ريال سعودي (159.7 مليون دولار) من طرح 30% من أسهمها في السوق الرئيسية ببورصة السعودية.

ستبيع الشركة نحو 30.7 مليون سهم، في السوق السعودي، وقد حددت النطاق السعري بين 18.5 و19.5 ريال للسهم. وينتهي الخميس اكتتاب المؤسسات الذي بدأ في 2 نوفمبر، فيما سيتم اكتتاب الأفراد بين 18-20 نوفمبر الجاري.

لماذا السعودية؟

تعمل المسار الشامل التي يعود نشاطها إلى 2003 في نشاطي التعليم الجامعي وتعليم ورعاية ذوي الهمم في كل من الإمارات والسعودية. ولدى الشركة عدد من الشركات التابعة لها. وهي مملوكة لشركة أمانات للتعليم الخاص والرعاية والتي مقرها أبوظبي والتابعة لأمانات القابضة.

وبدأت العمل في السعودية في 2022 من خلال الاستحواذ على 60% من أسهم شركة تنمية الإنسان لرعاية ذوي الهمم السعودية، ثم أسست المسار الشامل مقرها الرئيسي والشركة الأم في السعودية العام الماضي.

وتضم أصولها 39 مركز لرعاية ذوي الهمم في السعودية و14 مدرسة لتعليم ورعاية ذوي الهمم في السعودية بالإضافة إلى 3 جامعات في الإمارات.

"هذا الإدراج يتوافق مع تمركز الأصول التشغيلية للشركة المتواجدة في المملكة العربية السعودية،" حسب دانيال تقي الدين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Sky Links Capital للخدمات المالية والتي مقرها دبي، لزاوية عربي.

وأرجع تقي الدين جاذبية قطاع التعليم في البورصة السعودية إلى: "الدعم الحكومي الاستراتيجي.. وقاعدة سكانية شابة تضمن طلب مستدام ومتزايد على الخدمات التعليمية".

وأضاف أن هذا "فضلا عن تمتع إيرادات القطاع بطبيعة.. تجذب المستثمرين الباحثين عن تدفقات نقدية مستقرة".

نظرة على قطاع التعليم

(البيانات مصدرها نشرة الطرح)

يشهد قطاع التعليم ككل في السعودية والإمارات نمو وسط توقعات بمزيد من الانتعاش، مع الزيادة السكانية والتوسعات في قطاعات غير نفطية في البلدين.

ويتوقع ارتفاع الإنفاق بشكل عام في الدولة على التعليم خلال الفترة بين 2023 إلى 2028 في السعودية بمعدل نمو سنوي مركب 6.1% وفي الإمارات بنسبة 5.9%.

كما يتوقع أن ينمو قطاع التعليم العالي الخاص في الإمارات بنمو سنوي مركب 9.6% خلال نفس الفترة مع إمكانية جذب طلاب من الخارج بفضل نمو بيئة العمل وأنظمة التأشيرات.

وفيما يتعلق بذوي الهمم، فيتوقع ارتفاع عدد المسجلين في برامج تعليم ورعاية ذوي الهمم في السعودية بمعدل نمو سنوي مركب 8.6% بحلول 2028، بدعم من زيادة الوعي والمبادرات الحكومية.

(إعداد: وفاء بن موسى، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

