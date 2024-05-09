ارتفع سعر سهم شركة "سبينس 1961 هولدينج بي إل سي" المعروفة باسم "سبينس" والمشغلة لمتاجر البقالة، بنحو 4.6 % في أول يوم تداول له في سوق دبي المالي الخميس.

وتأسست سبينس 1961 هولدينج بي إل سي، المشغل لمتاجر البقالة الفاخرة تحت العلامات التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير"، كشركة خاصة محدودة في نوفمبر 2023، وأعيد تسجيلها كشركة عامة محدودة في مارس 2024.

وتدير نحو 75 متجر في الإمارات والسعودية وعُمان، منها 64 متجر مملوكة لها. كما تدير المجموعة منشأتين مركزيتين للإنتاج في دبي.

تفاصيل الادراج

بلغ سعر سهم الشركة لدى إغلاق أول يوم تداول 1.6 درهم (0.43 دولار) مقابل سعر الاكتتاب البالغ 1.53 درهم، بارتفاع 4.58%، وفق بيانات سوق دبي المالي.

وبلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 5.51 مليار درهم (حوالي 1.5 مليار دولار).

وطرحت الشركة 900 مليون سهم عادي تمثل 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمالها، وهي أسهم مملوكة حاليا لمجموعة الصير الإماراتية، المساهم الوحيد في الشركة.

وكانت "سبينس" قد حددت سعر الطرح النهائي عند 1.53 درهم إماراتي للسهم الواحد أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه في السابق.

ويعد طرح سبينس أول إدراج لشركة متخصصة في تشغيل سلسلة متاجر كبرى في الإمارات، وسيعزز، بحسب رويترز، قطاع تجزئة المواد الغذائية الصغير المتنامي بمنطقة الشرق الأوسط فيما يعتبر الادراج الثاني في سوق دبي المالي خلال العام الجاري، وفق البيان.

وتسعى الشركة إلى افتتاح متجر بالرياض في النصف الأول من العام الجاري، وقالت في بيان سابق إنها ستركز على افتتاح متاجر في مدينتي الرياض وجدة بالسعودية باعتبارهما الأكثر من حيث الكثافة السكانية في المملكة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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