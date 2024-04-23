أُعلن يوم الثلاثاء عن النطاق السعري للطرح العام الأولي لشركة "سبينس 1961 هولدينج بي إل سي" المعروفة باسم "سبينس" والمشغلة لمتاجر البقالة، بحسب بيان من الشركة منشور في سوق دبي المالي.

وتحدد النطاق السعري لسهم سبينس في الطرح بين 1.42 درهم و1.53 درهم (0.39 إلى0.42 دولار) للسهم.

ومن المتوقع جمع ما بين 348 مليون دولار و375 مليون دولار من طرح 900 مليون سهم عادي تمثل 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة.

وسيكون طرح سبينس أول إدراج لشركة متخصصة في تشغيل سلسلة متاجر كبرى في الإمارات، وسيعزز قطاع تجزئة المواد الغذائية الصغير المتنامي بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز.

ووفق البيان، سيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم 1 مايو 2024 فيما من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم بسوق دبي المالي في التاسع من نفس الشهر.

وتأسست سبينس 1961 هولدينج بي إل سي، المشغل لمتاجر البقالة الفاخرة تحت العلامات التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير"، كشركة خاصة محدودة في نوفمبر 2023، وأعيد تسجيلها كشركة عامة محدودة في مارس 2024.

وتدير نحو 75 متجر في الإمارات والسعودية وعُمان، منها 64 متجر مملوكة لها. كما تدير المجموعة منشأتين مركزيتين للإنتاج في دبي.

وتسعى الشركة إلى افتتاح متجر بالرياض في النصف الأول من العام الجاري، وقالت في بيان سابق إنها ستركز على افتتاح متاجر في مدينتي الرياض وجدة بالسعودية باعتبارهما الأكثر من حيث الكثافة السكانية في المملكة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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