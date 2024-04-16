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تعتزم شركة "سبينس 1961 هولدينج بي إل سي" المعروفة باسم "سبينس" والمشغلة لمتاجر البقالة إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهمها في سوق دبي المالي بالإمارات، في وقت تخطط فيه الشركة للتوسع بالسعودية.

وستطرح الشركة 900 مليون سهم عادي تمثل 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمالها، وقالت إن إجمالي الأسهم التي سيتم طرحها مملوكة حاليا لمجموعة الصير الإماراتية، وهي المساهم الوحيد في الشركة، بحسب بيان من الشركة يوم الثلاثاء.

وسيكون طرح سبينس أول إدراج لشركة متخصصة في تشغيل سلسلة متاجر كبرى في الإمارات، وسيعزز قطاع تجزئة المواد الغذائية الصغير المتنامي بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي طرح سبينس بعد الإدراج المزدوج في الإمارات والسعودية لشركة "أمريكانا للمطاعم العالمية" نهاية العام الماضي ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية، ومع أنباء عن عزم مجموعة لولو العالمية - التي تدير أحد أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في الشرق الأوسط - ومقرها الإمارات القيام بطرح عام أولي.

وستبدأ فترة الاكتتاب في أسهم سبينس يوم 23 أبريل الجاري وحتى 29 أبريل للمستثمرين الأفراد في الإمارات، وبالنسبة للمستثمرين المحترفين في عدد من الدول منها الإمارات وخارج الولايات المتحدة ستكون فترة الاكتتاب بين 23-30 أبريل.

وقالت الشركة إن سعر الطرح سيتحدد من خلال عملية بناء سجل الأوامر، متوقعة أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في مايو 2024.

وعينت سبينس شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط كمستشار مالي مستقل، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال كمستشار للإدراج.

ماذا نعرف عن سبينس؟

(بحسب نشرة الطرح المنشورة على سوق دبي المالي)

هي مشغل لمتاجر البقالة الفاخرة تحت العلامات التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير".

تأسست كشركة خاصة محدودة في نوفمبر 2023، وأعيد تسجيلها كشركة عامة محدودة في مارس 2024.

سيبلغ إجمالي عدد المتاجر التي تديرها في الإمارات والسعودية وعُمان، بعد افتتاح متجر في النصف الأول من العام الجاري في الرياض، 75 متجر، منها 64 متجر مملوكة لها.

تبلغ حصتها السوقية في الإمارات 12%، وترتفع إلى 27% في دبي.

تدير المجموعة منشأتين مركزيتين للإنتاج في دبي.

سجل صافي ربح المجموعة في عام 2023 ما قدره 254 مليون درهم (نحو 69.2 مليون دولار) بنمو على أساس سنوي بلغ 18.7%.

قالت الشركة إنها ستركز على افتتاح متاجر في مدينتي الرياض وجدة بالسعودية باعتبارهما الأكثر من حيث الكثافة السكانية في المملكة، في ظل توقعات النمو لاقتصاد المملكة ولعدد السكان الأثرياء بها.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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