أعلنت البورصة المصرية القيد المؤقت ل 4 شركات حكومية من قطاعات: الأسمدة، الدواء، والسياحة، وفق بيانات من البورصة المصرية الخميس.

خلفية سريعة جداً

القيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وكانت الحكومة أعلنت نيتها القيد المؤقت ل 20 شركة حكومية بالبورصة في مايو الجاري، وقد وافقت البورصة حتى الآن - مع تضمين الشركات الجدد - على القيد المؤقت لأكثر من 15 شركة حكومية، ضمن خطة الحكومة لتسريع وتيرة تخارجها من شركات لها.

نبذات عن الشركات

(وفق بيانات البورصة والشركات)

شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية "سيمادكو" واحدة من أقدم شركات صناعة الأسمدة في مصر. تأسست عام 1946، وتتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" تعمل في تصنيع الأدوية ولديها أكثر من 15 خط إنتاج، ويبلغ رأسمالها المصدر 400 مليون جنيه.

وتعد "سيد" من أولى شركات الأدوية التى أقامت مصنع في الصعيد للدواء بهدف سد إحتياجتهم من الأدوية. ويعود جذور الشركة إلى 1947، ومقرها الرئيسي الجيزة، وتتبع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الحكومية.

شركة المصرية العامة للسياحة والفنادق – ايجوث تأسست في 1976، ويبلغ رأسمالها المصدر 3 مليار جنيه (56.8 مليون دولار)، وتمتلك عدة فنادق في أماكن متنوعة في مصر، بينها فندق شبرد وكوزموبوليتان بالقاهرة، ريتاك العريش بشمال سيناء، وفندق شهرزاد بالجيزة إضافة لمعاهد تعليمية فندقية وسياحية وتستثمر في شركات سياحية أخرى.

مصر للسياحة، تأسست عام 1934، وتتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتعمل في تنظيم رحلات سياحية، بيع أو صرف تذاكر السفر، تشغيل أسطول سياحي، وتملك وإنشاء وحق الإدارة للفنادق والمنشآت السياحية. ويبلغ رأسمالها المصدر 125.8 مليون جنيه (2.4 مليون دولار).

ولديها عدة فروع لمكاتب حجز الرحالات في القاهرة، وغرب وشرق الدلتا والوجة القبلي، ولديها فنادق مثل فندق بورسعيد، وفندق رومانس.

إعداد: أمنية عاصم، تحرير: ياسمين صالح

