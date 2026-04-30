تعتزم شركتا المصرية العامة للسياحة والفنادق "ايجوث"، والتجارية للأخشاب "فاباس" الحكوميتان التابعتان للشركة القابضة للسياحة والفنادق الحكومية، الإنضمام لسلسة القيد المؤقت في البورصة المصرية والتى انطلقت في أبريل الجاري، وفق بيانين للبورصة هذا الأسبوع.

وتقدمت الشركتان - وهما كانتا ضمن محفظة وزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها في تعديل وزاري فبراير الماضي- بطلب للقيد المؤقت بالسوق الرئيسي، ويجرى دراسة الطلب من قِبل البورصة حاليا.

وتعد فترة القيد المؤقت مرحلة لزيادة الحوكمة وتأهيل الشركات للقيد والتداول، وفق تصريحات عمر رضوان رئيس البورصة المصرية لزاوية عربي.

خلفية سريعة جدا

ويعد القيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وكانت الحكومة أعلنت نيتها لقيد 20 شركة بالبورصة حتى نهاية مايو، وقد وافقت البورصة على القيد المؤقت لـ 12 شركات حكومية إلى الآن فيما تقدمت عدة شركات أخرى بطلبات للقيد - من محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها في تعديل وزاري فبراير الماضي - ضمن خطة الحكومة لتسريع وتيرة تخارجها من شركات لها.

نبذة عن الشركتين

(وفق موقعهما الإلكتروني، وبيانات رسمية)

تأسست شركة ايجوث عام 1976، ويبلغ رأسمالها المصدر 3 مليار جنيه (56.6 مليون دولار)، وتمتلك عدة فنادق في أماكن متنوعة في مصر، بينها فندق شبرد وكوزموبوليتان بالقاهرة، ريتاك العريش بشمال سيناء، وفندق شهرزاد بالجيزة إضافة لمعاهد تعليمية فندقية وسياحية وتستثمر في شركات سياحية أخرى.

أما فاباس، فتأسست عام 1951، ومقرها الإسكندرية، وتعمل في تصنيع وبيع وتصدير الأخشاب، ويبلغ رأسمالها المصدر 257.5 مليون جنيه.

