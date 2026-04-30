تعتزم شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية "سيمادكو" الحكومية، قيد مؤقت في السوق الرئيسي بالبورصة المصرية وتقدمت بطلب لذلك، ضمن خطة الحكومة لتسريع برنامج للطروحات، وفق بيان للبورصة الأربعاء.

ويعد القيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وتعد فترة القيد المؤقت مرحلة لزيادة الحوكمة وتأهيل الشركات للقيد والتداول، وفق تصريحات عمر رضوان رئيس البورصة المصرية لزاوية عربي.

(حسب بيانات رسمية)

سيمادكو واحدة من أقدم شركات صناعة الأسمدة في مصر وتأسست عام 1946 ومرت بعدة مراحل في الإنتاج، وتم تقسيمها إلى شركتين عام 1999 وهما "النصر للأسمدة" ومقرها السويس و"الدلتا للأسمدة" في مدينة طلخا بالدقهلية.

ولدى النصر للأسمدة حاليا عدة مصانع تعمل في إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الكيماوية الوسيطة، ويبلغ رأسمالها المصدر 630 مليون جنيه (11.7 مليون دولار).

وكانت الحكومة أعلنت نيتها لقيد 20 شركة بالبورصة حتى نهاية مايو، وقد وافقت البورصة على القيد المؤقت لـ 12 شركات حكومية إلى الآن فيما تقدمت عدة شركات أخرى بطلبات للقيد - من محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها في تعديل وزاري فبراير الماضي - ضمن خطة الحكومة لتسريع وتيرة تخارجها من شركات لها.

