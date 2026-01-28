تمت تغطية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة صلة الخليج البحرينية الحكومية العاملة في إنشاء وتشغيل مراكز خدمات العملاء، في بورصة البحرين 3.96 مرة، وفق بيان صادر عن سيكو للوساطة وإدارة الأصول، مدير الاكتتاب ووكيل الإدراج، الثلاثاء تلقت زاوية عربي نسخة منه.

وكانت الشركة قررت تمديد فترة الاكتتاب إلى 26 يناير الحالي بعد أن كان مقرر في الفترة بين 29 ديسمبر 2025 إلى 19 يناير 2026.

للمزيد: "صلة الخليج" البحرينية تمد فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي ببورصة البحرين

ووفق بيان الثلاثاء، بلغ حجم الطرح الإجمالي 2.9 مليون دينار بحريني (7.7 مليون دولار) لنحو 16.4 مليون سهم جديد مطروح للاكتتاب بسعر 0.176 دينار بحريني للسهم الواحد.

تم تخصيص 70% من الطرح للمستثمرين المؤهلين - وهم الذين يكتتبون فيما لا يقل عن 568,182 سهم من أسهم الطرح - أما من يكتتب في أقل من ذلك العدد فيعتبر من فئة الأفراد المخصص لهم باقي أسهم الطرح، بحسب البيان.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة بالبورصة في 10 فبراير، بحسب البيان.

ستكون صلة الخليج أول شركة تدخل بورصة البحرين في 2026. ولم يستقبل السوق في 2025 أي شركات جديدة سواء من خلال الطروحات أو الإدراجات المباشرة. وقد كان آخر طرح عام أولي تم في البورصة في نهاية 2024 لمجموعة مطاعم الأبراج والذي كان أول اكتتاب عام أولي بالسوق منذ 6 سنوات.

خلفية سريعة جدا عن الطرح والشركة

(وفق البيانات الصحفية للشركة، موقعها الرسمي، ونشرة الطرح)

- امتدت فترة الاكتتاب بين 29 ديسمبر 2025 إلى 26 يناير 2026.

- ستمثل الأسهم المطروحة 30% من إجمالي الشركة بعد عملية الطرح التي جاءت عن طريق إصدار أسهم جديدة.

- تأسست "صلة" في 2009، وهي مملوكة لشركة مرساة بنسبة 99.001% والنسبة المتبقية تمتلكها شركة البحرين للاستثمار، وكلا الشركتين تابعتين للصندوق السيادي في البحرين.

- تعمل "صلة" بشكل رئيسي في البحرين، ولديها فرعين، واحد في السعودية وآخر في الكويت، وتستهدف استخدام صافي المتحصلات لتمويل توسعات من خلال فرص استحواذات محتملة في دول خليجية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا