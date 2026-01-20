قررت شركة صلة الخليج البحرينية الحكومية العاملة في إنشاء وتشغيل مراكز خدمات العملاء، تمديد فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في بورصة البحرين، وفق بيان للبورصة الثلاثاء.

والطرح هو الأول هذا العام في بورصة البحرين، التي لم تستقبل في 2025 أي شركات جديدة سواء من خلال الطروحات أو الإدراجات المباشرة. وكان آخر طرح عام أولي تم في البورصة في نهاية 2024 لمجموعة مطاعم الأبراج والذي كان أول اكتتاب عام أولي بالسوق منذ 6 سنوات.

سريعا: خلفية وتفاصيل

كانت "صلة" قد حددت سابقا فترة الاكتتاب بين 29 ديسمبر 2025 إلى 19 يناير 2026، ووفق بيان الثلاثاء الذي يعد نشرة اكتتاب تكميلية، سينتهي الاكتتاب في 26 يناير الجاري.

تعتزم الشركة بيع نحو 16.4 مليون سهم جديد، بقيمة متوقعة بحوالي 2.9 مليون دينار بحريني (7.7 مليون دولار)، بسعر 176 فلس بحريني للسهم الواحد.

وتم تخصيص 70% من الطرح للمستثمرين المؤهلين - وهم الذين يكتتبون فيما لا يقل عن 568,182 سهم من أسهم الطرح - أما من يكتتب في أقل من ذلك العدد فيعتبر من فئة الأفراد المخصص لهم باقي أسهم الطرح.

تأسست "صلة" في 2009، وهي مملوكة لشركة مرساة بنسبة 99.001% والنسبة المتبقية تمتلكها شركة البحرين للاستثمار، وكلا الشركتين تابعتين للصندوق السيادي في البحرين.

تعمل "صلة" بشكل رئيسي في البحرين، ولديها فرعين، واحد في السعودية وآخر في الكويت، وتستهدف استخدام صافي المتحصلات لتمويل توسعات من خلال فرص استحواذات محتملة في دول خليجية.

ووفق بيان الثلاثاء، يتوقع بدء تداول السهم في بورصة البحرين في 10 فبراير المقبل.

