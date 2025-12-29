تعتزم شركة صلة الخليج البحرينية الحكومية العاملة في إنشاء وتشغيل مراكز خدمات العملاء، تنفيذ طرح عام أولي في بورصة البحرين لزيادة رأس مالها من خلال إصدار أسهم جديدة، وفق بيانات رسمية.

تأمل بورصة البحرين أن تسهم الطروحات الحكومية في زيادة إقبال الشركات على الطرح والإدراج ما يدعم سيولة وقيمة السوق. لم تستقبل بورصة البحرين في 2025 أي شركات جديدة سواء من خلال الطروحات أو الإدراجات المباشرة.

كان آخر طرح عام أولي تم في البورصة في نهاية 2024 لمجموعة مطاعم الأبراج والذي كان أول اكتتاب عام أولي بالسوق منذ 6 سنوات.

تفاصيل أكثر عن الشركة والطرح المرتقب

(وفق بيانات رسمية)

- تأسست صلة الخليج في 2009، كمشروع مشترك في منطقة الشرق الأوسط بين هيئة الحكومة الإلكترونية البحرينية وشركة مرشانتس البريطانية "دايمنشن داتا".

- وفي الوقت الحالي تمتلك شركة مرساة 99.001% من صلة، والنسبة المتبقية تمتلكها شركة البحرين للاستثمار، وكلا الشركتين تابعتين للصندوق السيادي في البحرين.

- تعمل صلة بشكل رئيسي في البحرين، ولديها فرعين، واحد في السعودية وآخر في الكويت.

- ستبيع الشركة نحو 16.4 مليون سهم جديد، بقيمة متوقعة بحوالي 2.9 مليون دينار بحريني (7.7 مليون دولار)، بسعر 176 فلس بحريني للسهم الواحد.

- ستمثل أسهم الطرح 30% من الشركة بعد عملية الطرح التي تشمل إصدار أسهم جديدة.

- ستمتد فترة الاكتتاب من 29 ديسمبر 2025 إلى 19 يناير 2026.

- سيتم تخصيص 70% من الطرح للمستثمرين المؤهلين - وهم الذين يكتتبون فيما لا يقل عن 568,182 سهم من أسهم الطرح - أما من يكتتب في أقل من ذلك العدد فيعتبر من فئة الأفراد المخصص لهم باقي أسهم الطرح.

- تستهدف الشركة استخدام صافي المتحصلات لتمويل توسعات من خلال فرص استحواذات محتملة في دول خليجية.

- يتوقع بدء تداول السهم في بورصة البحرين في 3 فبراير 2026.

