أعلنت شركة الحفر العربية السعودية عن تحديد النطاق السعري للسهم بين 90 و100 ريال (24 و26.7 دولار) على أن تبدأ يوم الأربعاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في الاكتتاب الأولي، وتستمر حتى 5 أكتوبر المقبل، بحسب بيان من الشركة.

وتعتزم شركة الحفر العربية - العاملة في مجال الحفر البحري والبري وتخدم عملاء رئيسيين أبرزهم أرامكو السعودية وتستحوذ على 17% من منصات الحفر في السعودية - طرح 30% من أسهمها بعد زيادة رأس مالها في السوق.

وسيتم تحديد سعر السهم النهائي للطرح، بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات، ثم يبدأ بعدها اكتتاب الأفراد.

للمزيد: ماذا نعرف عن شركة الحفر العربية مع عزمها طرح 30% من أسهمها ببورصة السعودية؟



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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