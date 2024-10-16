تم تغطية الاكتتاب العام لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية في بورصة مسقط 2.4 مرة، وفق بيانات نقلها حساب وكالة الأنباء العُمانية عبر منصة إكس، الأربعاء.

طرحت الشركة التي تأسست في 2009 والتابعة لمجموعة أوكيو للطاقة العُمانية الحكومية، نحو 2 مليار سهم تمثل 25% من رأسمالها.

وامتد الاكتتاب من 30 سبتمبر الماضي، وحتى 9 أكتوبر للأفراد، و10 أكتوبر للمؤسسات.

ووفق الوكالة الرسمية، فقد بلغ حجم الأسهم المُحصلة في الاكتتاب نحو 4.8 مليار سهم في حين كانت الأسهم المطروحة 2 مليار سهم.

ويتوقع إدراج أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط في 28 أكتوبر 2024.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا