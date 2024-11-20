تعتزم بورصة الدار البيضاء، بدء تفعيل سوق المشتقات مطلع العام المقبل، بداية بسوق العقود الآجلة على مؤشرات الأسهم، وفق بدر بن يوسف، المدير التنفيذي للاستراتيجية والتحول في بورصة الدار البيضاء لزاوية عربي.

كانت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهي الهيئة التنظيمية والرقابية لأسواق المال بالمغرب، أعلنت الأسبوع الماضي الإطلاق الفعلي للسوق الآجلة للأدوات المالية وغرفة المقاصة. ووفق ما قاله بن يوسف لزاوية عربي، ستبدأ بورصة الدار البيضاء بتفعيل السوق الآجلة بإطلاق العقود المستقبلية على مؤشرات الأسهم عبر مؤشر MASI20 مطلع 2025.

"سوق المشتقات سيتم إطلاقها بشكل كامل بداية العام المقبل، نحن الآن في المرحلة النهائية من هيكلة البنية التحتية.. سنبدأ بإطلاق العقود المستقبلية للأسهم والتي ستكون عبر مؤشرMASI20 لبورصة الدار البيضاء،" حسب بن يوسف.

و(MASI20) هو مؤشر يضم أكبر 20 شركة في بورصة الدار البيضاء.

يأتي إصدار سوق المشتقات تأكيدا لما قاله المدير العام لبورصة الدار البيضاء طارق الصنهاجي، في مقابلة سابقة مع زاوية عربي، بإن إطلاق السوق سيتم خلال العام الجاري، في وقت يسعى فيه المغرب لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز دور سوق الأسهم في الاقتصاد.

وقال بن يوسف، إن بورصة الدار البيضاء تستهدف التوسع في سوق المشتقات لاحقا من خلال إصدار العقود المستقبلية للأسهم المفردة، والعقود المستقبلية لأسعار الفائدة.



"لدينا خطة لتطوير الأداء في بورصة الدار البيضاء نسير فيها بشكل تدريجي وبسلاسة،" وفق بن يوسف.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا