قال المدير العام لبورصة الدار البيضاء طارق الصنهاجي، يوم الاثنين، إن العام الحالي سيشهد أول تداول على سوق للمشتقات المالية بالبورصة سيتم إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري، في وقت يسعى فيه المغرب لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز دور سوق الأسهم في الاقتصاد.

ورد الصنهاجي على سؤال لزاوية عربي خلال مقابلة - على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي انطلق يوم الاثنين بالدوحة - حول موعد إطلاق سوق المشتقات المالية قائلا إن هذا متوقع أن يحدث في "شهر نوفمبر".

وتوقع أن يكون لسوق المشتقات المالية تأثير قوي على البورصة وأن يمثل حافز جديد لمزيد من السيولة.

ويسعى المغرب لإطلاق سوق للمشتقات المالية والعقود الآجلة في ظل محدودية الأدوات المالية المتوفرة بالبورصة، فيما يستهدف جعل بورصة الدار البيضاء أداة لتمويل اقتصاد البلاد.

والمشتقات المالية هي أدوات مالية مربوطة بأوراق مالية أو بمؤشر أو بسلعة، ويتم إصدارها بهدف تلبية احتياجات معينة لا تتحقق من خلال الأدوات المالية التقليدية حيث تُستخدم كبديل للاستثمار المباشر.

ولدى بعض البورصات في الشرق الأوسط أسواق للمشتقات المالية، ومنها السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإمارات. وتصل قيمة عقود المشتقات المالية التي يتداولها المستثمرون في الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم سنويا إلى مليارات الدولارات.

وأعلن المغرب سابقا أن مستهدفاته الاقتصادية لعام 2035 تشمل زيادة القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم لتمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك زيادة عدد الشركات المدرجة إلى 300 شركة ورفع حصة المستثمرين الأجانب في مجمل الصفقات.

وقال المدير العام لبورصة الدار البيضاء، في حديثه لزاوية عربي الاثنين، إن القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم المغربي هي 70 مليار دولار أي 700 مليار درهم مغربي، مضيفا أن 80% من المستثمرين بالسوق مغاربة، وأن الأجانب يمثلون ما بين 10% إلى 20%.

وبالنسبة لعمليات الطرح العام الأولي التي تزداد وتيرتها منذ سنوات في المنطقة خاصة في الخليج، قال الصنهاجي إن السنتين الماضيتين شهدتا أربعة طروحات عامة أولية في بورصة الدار البيضاء.

وعلق على عدد الطروحات المنخفض قائلا: "هي ممكن تبان قليلة ولكنها كانت IPOs (طروحات عامة أولية) قوية".



(إعداد: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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