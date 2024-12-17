توقع يزيد بن موهوب، المدير العام لبورصة الجزائر، في مقابلة مع زاوية عربي الاثنين، طرح بنك التنمية المحلية الحكومي في البورصة بداية العام 2025.

تسعى الجزائر لتعميق سوقها المالية وجذب المستثمرين وزيادة الشركات المدرجة والتي بالكاد يتخطى عددها أصابع اليد الواحدة. وطرحت الحكومة في 2024 بنك القرض الشعبي الجزائري وكان الطرح الأول منذ سنوات، وأكبر إدراج في تاريخ بورصة الجزائر التي أنشئت منذ ما يقارب الـ 30 عام.

"تحصل (بنك التنمية المحلية) على ترخيص.. لفتح رأس مال هذا البنك على مستوى البورصة وهذا ربما سيتم إن شاء الله في بداية عام 2025،" حسب بن موهوب في مقابلة فيديو تُنشر كاملة لاحقا.

ومطلع ديسمبر، أعلنت الحكومة الجزائرية الموافقة على طرح نحو 30% من رأسمال بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر للاكتتاب العام، بهدف تنشيط البورصة، دون مزيد من التفاصيل حول الاكتتاب.

ووفق موقعه الرسمي، يبلغ رأس مال بنك التنمية المحلية نحو 36.8 مليار دينار جزائري (274.8 مليون دولار) ولديه أكثر من 150 فرع في الجزائر.

كان طرح بنك القرض الشعبي قد جمع نحو 112 مليار دينار (836.3 مليون دولار)، وأدى وفق بن موهوب لرفع القيمة السوقية للبورصة من نحو 500 مليون دولار إلى نحو 4 مليار دولار.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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