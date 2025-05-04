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دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
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مصر
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عقارات
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تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
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مقابلة فيديو - مجموعة با...
فيديو
أسهم
مايو ٤، ٢٠٢٥
مقابلة فيديو - مجموعة بان القابضة السعودية تتوقع انتهاء إجراءات زيادة رأس المال الربع الثالث 2025
طاقة بديلة
ترينا سولار الصينية تستهدف مضاعفة أعمالها في السعودية ومصر العامين المقبلين – مسؤول بالشركة
الإمارات
مصرف أبوظبي الإسلامي يعتزم زيادة الصكوك المدرجة عبر منصة جديدة للصكوك الجزئية بنسبة 40% خلال العام - مسؤول
إنفوجرافك
تحليل سريع: كيف سيؤثر انخفاض أسعار الفائدة على البنوك المصرية؟
أسهم وسندات
قرة إنرجي المصرية تعتزم استخدام 70% من متحصلات طرحها العام الأولي لزيادة رأس المال - رئيس الشركة
مصر
صندوق استثمار مباشر سعودي يتفاوض للاستحواذ على حصة أقلية في TBS الغذائية المصرية - الشريك المؤسس للشركة المصرية
أسهم وسندات
مجموعة أكديطال الصحية المغربية تأمل الإدراج في بورصة السعودية قبل 2030- الرئيس التنفيذي
السعودية
تحليل سريع- انتعاش الطلب على السفر يدعم الاكتتاب العام الأولي المرتقب لشركة طيران ناس السعودية في تداول
مصر
معلومة وتحليل - تدفقات استثمارية متوقعة لصناديق الاستثمار في الأسهم المصرية بعد قرار حكومي حديث
مصر
فاليو المصرية تعتزم إصدار سندات توريق بـ مليار جنيه في الربع الثاني من 2025 - الرئيس التنفيذي