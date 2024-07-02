قال مصطفى عبدالعزيز الشريك المؤسس لشركة اكت فاينانشال والعضو المنتدب لشؤون تطوير الأعمال، لزاوية عربي، إن الشركة تدرس التخارج من أحد استثماراتها خلال العام المقبل.

تعمل اكت فاينانشال - التي تستعد للطرح في البورصة لزيادة رأس المال خلال الشهر الجاري - في الاستثمار في حصص من شركات مدرجة في البورصة المصرية، والدخول في تحالفات استثمارية للحصول على حصص في شركات جاهزة للطرح.

"فيه واحد (استثمار) هيتم التخارج منه غالبا وهو السويدي (السويدي اليكتريك) .. فيه واحد تاني هيتم التخارج منه في 2025،" وفق عبدالعزيز الذي رفض ذكر تفاصيل عن هذا الاستثمار أو الحصيلة المتوقعة منه.

وتمتلك اكت فاينانشال حصة أقلية في شركة السويدي اليكتريك المصرية للكابلات الكهربائية ومحطات المياه، التي تقدمت شركة إماراتية لها بعرض شراء اختياري.

وتتوقع اكت فاينانشال جمع نحو مليار جنيه من الطرح العام الأولي، وسيتم استثمار هذه الأموال خلال العام الجاري. ويبدأ الطرح يوم 9 يوليو الجاري وحتى 23 يوليو بسعر 2.9 جنيه للسهم.

الخليج

تستهدف اكت فاينانشال الدخول في تحالفات من مصر والخليج للاستثمار في السوق المصري، لكنها لا تخطط للاستثمار في أسواق خارجية.

"على المدى القصير والمتوسط مركزين على مصر،" وفق عبدالعزيز.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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