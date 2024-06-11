توقع محللان ماليان، تغطية الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة اكت فايناشال للاستشارات المصرية المقرر يوليو المقبل، رغم مخاوف بشأن السوق، فيما تخطط الشركة لاستخدام عوائد الاكتتاب المقدرة بنحو 1.04 مليار جنيه (21.9 مليون دولار) في استثمارات فورية.

ووفق نشرة الطرح للشركة، سيتم الاكتتاب في زيادة رأس المال من خلال 360 مليون سهم بما يمثل 47% من رأس مال الشركة قبل الزيادة. وتم تحديد سعر الاكتتاب الذي سيتمد في الفترة بين 9-23 يوليو 2024 بسعر 2.9 جنيه للسهم.

وتوقعت حنان رمسيس، المحللة المالية وعضوة مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إمكانية أن ينجح هذا الاكتتاب رغم أن توقيت الطرح يأتي في ظل انخفاض السيولة والمؤشرات.

وقال محلل مالي آخر تحدث لزاوية عربي مفضلا عدم ذكر اسمه، إنه رغم وجود مخاطر متمثلة في تمويل شراء الأسهم جزئيا بالهامش وتذبذب حركة الأسهم ومدى توفر السيولة في السوق، إلا أنه يتوقع نجاح الطرح وخصوصا أن الطرح العام - الذي يعد الطرح الأول على المؤشر الرئيسي في 2024 - مضمون لمدة شهر، وليس هناك طروحات حالية أخرى في البورصة.

وخصصت الشركة للطرح العام نحو 60 مليون سهم، مقابل 300 مليون سهم للطرح الخاص، وفق نشرة الطرح.

نظرة أعمق على الشركة

يرى المحلل المالي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن طبيعة الشركة تختلف عن الشركات المدرجة حاليا في البورصة المصرية، وخاصة وأن الشركة مستثمر في البورصة نفسها وقد تتأثر بظروف السوق.

تعمل الشركة التي تأسست في 2015 في الاستثمار في حصص من شركات مدرجة في البورصة المصرية.

وقال المحلل إن "(الشركة) تراهن على انخفاض تقييمات الأسهم المصرية وتستخدم القوة الشرائية المستمدة جزئيا من الهامش ومن التحالفات التي تقوم بالتعاون معها لكي يشتروا حصص في أسهم مدرجة يستطيعون تحرير القيمة فيها من خلال صفقات اندماج او استحواذ".

وحققت الشركة صافي أرباح في 2023 وفق قوائمها المالية المجمعة بنحو 494.5 مليون جنيه مقابل صافي خسائر بقيمة 5.56 مليون جنيه في 2022.

لكن مصطفى عبدالعزيز الشريك المؤسس لشركة أكت فاينانشال والعضو المنتدب لشؤون تطوير الأعمال، قال لزاوية عربي إن نشاط الشركة الذي حقق لها عائد عالي على الاستثمار على مدى السنوات الماضية قابل للاستمرار.

"(الشركة) بتعمل مكاسب بنفس البيزنيس موديل ده بقالها 10 سنين.. متوسط العائد على الاستثمار سنوي 50% ومتوسط عائد على حقوق الملكية 42%،" بحسب عبدالعزيز.

وخلال السنوات التسع الماضية نفذت الشركة نحو 8 استثمارات و5 تخارجات كلية وتخارج جزئي، فيما تبلغ استثمارات الشركة وتحالفاتها حاليا 5 مليار جنيه، وفق عبدالعزيز.

خطط لعوائد الطرح

تستهدف الشركة جمع 1.04 مليار جنيه (21.9 مليون دولار) من الطرح واستثمارها.

"عندنا خطط نكمل في تحالفات جديدة بتتعمل دلوقتي في قطاعات جديدة.. فيه خطط لتوظيف السيولة بشكل فوري،" بحسب عبدالعزيز.

ورفض عبدالعزيز، الإفصاح عن القطاعات التي تنوي الشركة الاستثمار فيها، لكنه قال إن الشركة قد تستثمر في شركات غير مقيدة لكنها جاهزة للطرح سواء خاصة أو حكومية.

وقد استثمرت الشركة في عدة قطاعات مثل العقارات والقطاع المالي، فيما تدرس حاليا التخارج من استثماراتها في شركة السويدي اليكتريك المصرية للكابلات الكهربائية ومحطات المياه ضمن عرض شراء مقدم على أسهم الشركة من شركة إماراتية.



(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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