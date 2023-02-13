تستهدف السوق المالية السعودية إطلاق عقود الخيارات لجميع أنواع المستثمرين خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفق ما قاله محمد الرميح ، المدير التنفيذي لشركة "تداول" المشغلة لبورصة السعودية في لقاء مع "بلومبرغ شرق".

وعقود الخيارات يتم بموجبها شراء الحق لشراء أو بيع الأسهم بسعر محدد مسبقا خلال فترة زمنية معينة، ويمكن تداولها من خلال منصة تداول عقود الخيارات.



وأضاف الرميح، في اللقاء الذي عقد على هامش ملتقى السوق المالية السعودية الذي تستضيفه الرياض، أن المستهدف في الوقت الحالي طرح عقود الخيارات على أسهم 4 إلى 5 شركات، على أن يتم زيادتها تدريجيا.

وتشهد البورصات الخليجية خاصة السعودية زخم كبير للطروحات بدعم من النمو الاقتصادي القوي في ظل ارتفاع أسعار النفط، ضمن إجراءات اتخذتها الدول لتنويع اقتصادها.

وكان رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالله القويز قد أعلن الأحد عن موافقة الهيئة على إدراج 23 شركة في البورصة السعودية مضيفا أن عدد الطلبات التي تنتظر موافقة الهيئة على الإدراج تجاوز الـ 75 طلب.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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