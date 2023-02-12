أعلن رئيس هيئة السوق المالية السعودية يوم الأحد عن موافقة الهيئة على إدراج 23 شركة في البورصة السعودية تداول.

وأضاف محمد بن عبدالله القويز في منتدى في الرياض أن عدد الطلبات التي تنتظر موافقة الهيئة على الإدراج تجاوز الـ 75 طلب.

وتشهد البورصات الخليجية لا سيما السعودية زخم كبير للطروحات بدعم من النمو الاقتصادي القوي في ظل أسعار النفط المرتفعة، ضمن إجراءات اتخذتها الدول لتنويع اقتصادها.

وأشار القويز إلى أن البورصة السعودية شهدت 49 إدراج جديد في العام الماضي وجمعت منها الشركات نحو 40 مليار ريال (10.66 مليار دولار).

وأضاف أن الهيئة تخطط لإنشاء إطار تنظيمي للإدراج المزدوج، بحسب ما نقلته رويترز عنه.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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