أعلنت البورصة السعودية في بيان يوم الخميس عن إدراج سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية وبدء التداول به اعتبارا من 12 ديسمبر بالتزامن مع إدراجه في بورصة أبوظبي..

وطرحت الشركة – التي تعمل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان- ما يمثل نحو 30% من أسهمها للاكتتاب بسعر 2.62 درهم للسهم في سوق أبوظبي و 2.68 ريال في بورصة تداول السعودية.

وجمعت الشركة من السوقين طلبات اكتتاب بقيمة 105 مليار دولار تقريبا.

للمزيد: أمريكانا تتوقع إدراج أسهمها بالسعودية وأبوظبي في 12 ديسمبر

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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