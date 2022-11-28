توقعت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية أن يتم إدراج أسهمها والبدء بالتداول بها في بورصتي السعودية وأبوظبي في 12 ديسمبر ، بحسب بيان من الشركة يوم الاثنين.

وطرحت الشركة – التي تعمل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان- ما يمثل نحو 30% من أسهمها للاكتتاب بسعر 2.62 درهم للسهم في سوق أبوظبي و2.68 ريال للسهم في بورصة تداول السعودية.

وجمعت الشركة من السوقين طلبات اكتتاب بقيمة 105 مليار دولار تقريبا.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب لشريحة الأفراد في الإمارات بنحو 48.2 مرة والسعودية 2.8 مرة تقريبا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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