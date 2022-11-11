أعلن الصندوق السيادي السعودي بيع 10% من حصته التي كانت تبلغ 70% قبل هذا الطرح، في مجموعة تداول القابضة السعودية - التي تتضمن البورصة السعودية - يوم الجمعة، بسعر 191 ريال للسهم ( 50.9 دولار).

ولم يعلن الصندوق عن المساهمين - وهم من فئة المستثمرين من المؤسسات - الذين سيبيع لهم الأسهم البالغة 12 مليون سهم.



للمزيد: الصندوق السيادي السعودي يبدأ عملية بيع جزء من حصته في "تداول" السعودية

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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