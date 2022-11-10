أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، الخميس، بدء عملية بناء سجل الأوامر في عملية الطرح، لبيع جزء من حصته في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة.

ووفقا لبيان من منسقي عملية الطرح يوم الخميس، نشرته البورصة السعودية، يعتزم الصندوق السيادي بيع 12 مليون سهم في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، التي تضم البورصة السعودية، والتي تمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة إلى فئة المستثمرين من المؤسسات.

تبلغ حصة الصندوق السيادي الحالية في الشركة 70%.

وقال الصندوق السيادي، في نشرة الاكتتاب، أنه سيتم تحديد سعر الطرح، من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع - التي ستبدأ فورا - على أن يتم إعلان نتائج الطرح غدا الجمعة.

وسيتم تنفيذ عملية البيع خارج نطاق السوق من خلال الصفقات المتفاوض عليها يوم الأحد 13 نوفمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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