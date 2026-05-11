تعتزم شركة آيراد الجزائرية الناشئة، والعاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات، والتي تخطط لطرح عام أولي لأسهمها في بورصة الجزائر، زيادة حجم أعمالها بنسبة 225% خلال العام الجاري ليصل إلى 1.3 مليار دينار جزائري (9.8 مليون دولار)، حسب محمد لمين بلبشير، المدير العام للشركة لزاوية عربي.

وتسعى الشركة العاملة في الجزائر منذ نحو 17 عام والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات وتطوير الحلول والخدمات الرقمية، لجمع مليار دينار من خلال زيادة رأسمالها عبر طرح عام أولي لأسهم جديدة في سوق نمو ببورصة الجزائر، ويترقب الاكتتاب خلال يونيو المقبل.

"حققت شركة آيراد رقم أعمال فاق الـ 400 مليون دينار جزائري، كما سطرت (تخطط) الشركة الوصول إلى 1.3 مليار دينار جزائري، مدفوعة بعدة اتفاقيات وعقود جديدة في مختلف الميادين كالطاقة والنقل والصحة،" وفق بلبشير.

ويتيح سوق نمو، وهو سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة للشركات الإدراج والتداول وفق شروط أسهل من السوق الرئيسي. وحسب موقع بورصة الجزائر يتطلب الطرح العام في السوق الرئيسي طرح 20% من أسهم الشركة على الأقل، وأن توزع الأسهم المطروحة للاكتتاب على 150 مساهم بحد أدنى. أما في نمو فيمكن طرح 10% من أسهم الشركة كحد أدنى توزع على 50 مساهم أو 3 مستثمرين من المؤسسات.

ووفق بلبشير، تركز الشركة في الوقت الحالي على توسيع حضورها في أسواق عملها، والتي تتضمن الجزائر بشكل رئيسي، إلى جانب تونس، السنغال وموريتانيا والتي تعمل فيها من خلال شراكة مع شركاء محليين.

وستدرس آيراد لاحقا، إمكانية التوسع في بلدان إفريقية، وفق بلبشير.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

