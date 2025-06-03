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أسهم
يونيو ٣، ٢٠٢٥
مقابلة مع المدير العام – بورصة الجزائر تتطلع لإصدار صكوك الشركات على البورصة
مصر

فاليو للتمويل الاستهلاكي المصرية تعتزم إصدار سندات تمويل بالربع الرابع من العام - الرئيس التنفيذي

فاليو للتمويل الاستهلاكي المصرية تعتزم إصدار سندات تمويل بالربع الرابع من العام - الرئيس التنفيذي
فاليو للتمويل الاستهلاكي المصرية تعتزم إصدار سندات تمويل بالربع الرابع من العام - الرئيس التنفيذي
إنفوجرافك

تحليل منتصف يونيو لأسواق المال: العين على التطورات الجيوسياسية بعد اتفاق أمريكا والصين

تحليل منتصف يونيو لأسواق المال: العين على التطورات الجيوسياسية بعد اتفاق أمريكا والصين
تحليل منتصف يونيو لأسواق المال: العين على التطورات الجيوسياسية بعد اتفاق أمريكا والصين
مصر

نظرة سريعة: بورصة مصر تنتظر تطبيق ضريبة ثابتة لجذب شركات ومستثمرين

نظرة سريعة: بورصة مصر تنتظر تطبيق ضريبة ثابتة لجذب شركات ومستثمرين
نظرة سريعة: بورصة مصر تنتظر تطبيق ضريبة ثابتة لجذب شركات ومستثمرين
الإمارات

إنفستكورب كابيتال المدرجة في سوق أبوظبي تتخارج من أصول عقارية أمريكية

إنفستكورب كابيتال المدرجة في سوق أبوظبي تتخارج من أصول عقارية أمريكية
إنفستكورب كابيتال المدرجة في سوق أبوظبي تتخارج من أصول عقارية أمريكية
سوريا

مُحدث - بورصة دمشق: المؤشرات في المنطقة الخضراء بأول يوم تداول

مُحدث - بورصة دمشق: المؤشرات في المنطقة الخضراء بأول يوم تداول
مُحدث - بورصة دمشق: المؤشرات في المنطقة الخضراء بأول يوم تداول
سوريا

بورصة دمشق تتطلع لإضافة صناديق استثمار على المدى القريب - المدير التنفيذي

بورصة دمشق تتطلع لإضافة صناديق استثمار على المدى القريب - المدير التنفيذي
بورصة دمشق تتطلع لإضافة صناديق استثمار على المدى القريب - المدير التنفيذي
الإمارات

أسهم البنوك الإماراتية: سي آي كابيتال تولي اهتمام لسهم بنك أبوظبي التجاري وترفع السعر المستهدف لسهم بنك أبوظبي الأول

أسهم البنوك الإماراتية: سي آي كابيتال تولي اهتمام لسهم بنك أبوظبي التجاري وترفع السعر المستهدف لسهم بنك أبوظبي الأول
أسهم البنوك الإماراتية: سي آي كابيتال تولي اهتمام لسهم بنك أبوظبي التجاري وترفع السعر المستهدف لسهم بنك أبوظبي الأول
أسهم وسندات

مُحدث: كونكريت للملابس المصرية تعتزم شراء شهادات كربون عبر بورصة المناخ المصرية

مُحدث: كونكريت للملابس المصرية تعتزم شراء شهادات كربون عبر بورصة المناخ المصرية
مُحدث: كونكريت للملابس المصرية تعتزم شراء شهادات كربون عبر بورصة المناخ المصرية
أسهم

بورصة أنغولا تتوقع إدراج 2- 3 شركات ضمن برنامج خصخصة خلال العام الجاري

بورصة أنغولا تتوقع إدراج 2- 3 شركات ضمن برنامج خصخصة خلال العام الجاري
بورصة أنغولا تتوقع إدراج 2- 3 شركات ضمن برنامج خصخصة خلال العام الجاري