تترقب سوق الأوراق المالية العراقية، إدراج مباشر لأسهم شركة أمواج العقارية، كأول شركة من القطاع العقاري بالسوق خلال العام الجاري ضمن خطط السوق لإضافة قطاعات جديدة، وفق علي جمال، المدير التنفيذي الجديد للسوق في مقابلة مع زاوية عربي الثلاثاء.

"(نستهدف) خلق قطاعات جديدة في سوق الأوراق المالية، قطاع عقاري، قطاع نفطي.. خلال السنة هاي راح تلاحظون شركة عقارية،" حسب جمال الذي عين في هذا المنصب سبتمبر من هذا العام.

خلفية سريعة على السوق العراقي

تضم البورصة العراقية 3 أسواق وهي السوق الرئيسية، والثانوية وبهما 104 شركة. هذا بالإضافة لسوق الشركات غير المفصحة OTC والذي يضم حاليا 10 شركات.

ويعد القطاع المصرفي أكبر قطاعات السوق من حيث عدد الشركات، إضافة لقطاعات أخرى كالقطاع الصناعي، الزراعي، الخدمي، السياحي، الاتصالات، التأمين، والاستثمار المالي.

تفاصيل الإدراج المباشر

تدخل الشركات العراقية للبورصة من خلال عملية إدراج مباشر لأسهم الشركات المساهمة فقط، ويكون الإدراج المباشر بسعر القيمة الاسمية للأسهم ويتحدد السعر السوقي من خلال عدة جلسات تداول. ولا يتم تنفيذ أي طرح عام أولي عن طريق البورصة، وفق جمال.

وأضاف المدير التنفيذي، أنه في حال كانت الشركة الراغبة في التداول في البورصة شركة محدودة، فوفقا للقانون تحتاج للتحول لشركة مساهمة.

وتجري الشركة عملية التحول هذه من خلال الاكتتاب الأولي عن طريق البنوك، لزيادة عدد المساهمين ورأس المال.

وبحسب جمال تقدمت شركة أمواج بطلب للإدراج المباشر وسيعلن عن تفاصيله الخاصة بالسوق والموعد لاحقا.

وقامت أمواج بالتحول لشركة مساهمة وزيادة رأس مالها عبر عملية اكتتاب من خلال البنوك أغسطس 2025.

نبذة سريعة عن أمواج

تعمل الشركة في العراق منذ 2008 وهي شركة عالمية يعود نشاطها إلى عام 1986 حينما بدأت كمدير أصول ومطور في المملكة المتحدة.

توسعت الشركة التي تبلغ قيمتها مليار دولار في عدة دول تضم: مصر، الإمارات، الهند، تركيا، الأردن، ألمانيا، أسبانيا والولايات المتحدة. وتقدر أصولها المدارة بقيمة 4 مليار دولار.

وفي أبريل 2025 استحوذت أمواج على حصة 18% من شركة كليدور لتطوير العقارات الفاخرة ومقرها دبي، على أن تدير كليدور مشاريع أمواج المقبلة في الإمارات.

وسيتم نشر اللقاء الذي صور بالفيديو كاملا لاحقا.

