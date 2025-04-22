في غضون عام، تمكنت كليدور من تأمين 2.3 مليار درهم إماراتي كقيمة إجمالية لتطوير مشاريع تمتد على 1.3 مليون قدم مربع

أول مشروع لشركة كليدور والبالغة قيمته 435 مليون درهم إماراتي يُباع بالكامل في غضون أربعة أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة : استحوذت شركة أمواج الدولية، وهي مجموعة عالمية تقدر قيمتها بمليار دولار ويعمل لديها أكثر من 10,000 موظف ولها حضور عالمي في 27 مدينة، على حصة 18٪ في شركة كليدور للتطوير ومقرها دبي، والتي تأسست على يد المحترف في مجال العقارات عمر غول. ويمثل هذا الاستثمار الخطوة الاستراتيجية الأولى لدخول شركة أمواج الدولية إلى سوق العقارات المتنامي في دولة الإمارات، حيث بلغ تقييم شركة كليدور بعد التمويل 100 مليون دولار أمريكي.

يُعد هذا الاستثمار جزءًا أساسيًا من استراتيجية شركة أمواج الدولية لتوسيع نشاطاتها في أحد أكثر أسواق العقارات حيوية في العالم. على مدار أكثر من 30 عامًا، قام مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها نمير العقابي بإدارة مشاريع واستثمارات تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار ضمن القطاع العقاري.

ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم شركة كليدور بإدارة مشاريع شركة أمواج الدولية القادمة في الإمارات، مستفيدة من خبرتها في تطوير العقارات الفاخرة. تساعد هذه الاستثمارات شركة كليدور على استقطاب أفضل الكفاءات وإدارة نفقاتها التشغيلية إلى أن تبدأ مشاريعها في تحقيق السيولة. كما ستتمكن كليدور من الاستفادة من فريق شركة أمواج العالمي المحترف وشبكة التوريد وخبراتها، وذلك بهدف تسريع نموها في المستقبل.

يشهد قطاع العقارات في دبي نموًا استثنائيًا، حيث حقق السوق معاملات عقارية قياسية وزيادة في ثقة المستثمرين. في عام 2024، بلغ إجمالي قيمة المعاملات العقارية في دبي أكثر من 760.7 مليار درهم من 226,000 معاملة، مدفوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر والطلب المتزايد على العقارات الفاخرة وإطار تنظيمي مؤيد للأعمال.

تعتبر دبي مركزًا تجاريًا عالميًا مزدهرًا يوفر بيئة مثالية للشركات الناشئة، مما يمكنها من النمو بسرعة. ومن خلال نظام ضريبي خالٍ من ضرائب الدخل، وسهولة في ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى نظام بيئي استثماري فعّال، تواصل المدينة استقطاب الشركات الطموحة والقادرة على تعزيز شتّى القطاعات المحلية.

وقال عمر غول، مؤسس شركة كليدور: "توفر دبي البيئة المثالية لرواد الأعمال وتساعدعهم على تحقيق أحلامهم والتوسع بأعمالهم بسرعة وفعالية. في غضون عام، تمكنت كليدور من تأمين 2.3 مليار درهم إماراتي كقيمة إجمالية لتطوير مشاريع تمتد على 1.3 مليون قدم مربع. كما تمكنّا من إثبات قدرتنا على التنفيذ والإنجاز، حيث قمنا ببيع مشروعنا الأول بقيمة 435 مليون درهم بالكامل في أربعة أيام فقط. إن شراكتنا مع أمواج الدولية ستعزز نموّنا بشكل أكبر، مما يسمح لنا بالاستفادة من سوق العقارات المزدهر في دبي."

وقد حقق عمر غول مسيرة مهنية مميزة، حيث تجاوزت مبيعاته 30 مليار دولار أمريكي. وشغل سابقًا عدة مناصب قيادية هامة، منها رئيس المبيعات في دبي القابضة، ورئيس المبيعات في مجموعة إعمار العقارية، ومدير عام إعمار السعودية، ورئيس الأعمال الدولية في داماك، بالإضافة إلى خبرته الاستشارية السابقة في شركة الاستشارات العقارية "جيه إل إل".

من جهته، صرح نمير العقابي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أمواج الدولية: "نحن واثقون تمامًا في رؤية وقيادة عمر غول، الذي يتمتع بخبرة واسعة ضمن سوق العقارات في دبي. إن السرعة الكبيرة والنمو الواسع الذي حققته كليدور في غضون عام هو دليل على إمكاناتها الهائلة. نحن متحمسون لدعم رحلتها والمشاركة في إعادة تعريف قطاع العقارات في دولة الإمارات."

تبقى دبي السوق الرئيسية لشركة كليدور، إلا أن الشركة تستكشف أيضًا أسواقًا ناشئة ذات نمو مرتفع مثل دول شرق آسيا وشرق أوروبا للتوسع في فرص مستقبلية.

من خلال المشاريع الحالية والمستقبلية التي تمتد على حوالي 20 مليون متر مربع من الأراضي، تهدف شركة أمواج الدولية إلى توفير 50,000 وحدة سكنية لاستيعاب 200,000 شخص. وحتى الآن، استثمرت الشركة نحو 2.4 مليار دولار في الأصول العقارية في العراق فقط، وتشمل هذه الأصول عقارات سكنية وتجارية ومكتبية عبر البلاد.

حول شركة أمواج الدولية

شركة أمواج الدولية هي مجموعة عالمية تقدر قيمتها بمليار دولار ولها حضور عالمي في 27 مدينة، وتوظف أكثر من 10,000 شخص. ومن خلال أكثر من 30 عامًا من الخبرة، نجحت شركة أمواج الدولية في إدارة المشاريع والاستثمارات عبر قطاعات متنوعة بما في ذلك العقارات والطاقة والبنية التحتية. وقد خصصت الشركة أكثر من 2.4 مليار دولار للاستثمارات العقارية في العراق، وهي الآن بصدد التوسع الاستراتيجي إلى سوق الإمارات. من خلال استثمارها الأخير في شركة كليدور، تستعد مجموعة أمواج لتعزيز وجودها في قطاع العقارات المزدهر في دبي ودفع عجلة النمو والابتكار عبر المنطقة. www.amwaj.com

حول شركة كليدور

شركة كليدور هي شركة تطوير عقاري مقرها دبي ومتخصصة في العقارات الفاخرة والاستثمارات عالية القيمة. في غضون عام، تمكنت شركة كليدور من تأمين 2.3 مليار درهم كقيمة إجمالية للتطوير مع أكثر من 1.3 مليون قدم مربع من المشاريع العقارية في دبي. ومع سجل حافل يتضمن بيع مشروعها الأول بقيمة 435 مليون درهم بالكامل في أربعة أيام فقط، تهدف كليدور إلى أن تصبح شركة بقيمة مليار دولار في غضون خمس سنوات. تواصل الشركة توسيع محفظتها بإطلاق خمسة مشاريع رئيسية في 2025، بينما تستكشف أسواقًا ناشئة ذات نمو مرتفع مثل دول شرق آسيا وشرق أوروبا. www.cledor.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر:

"كيل كومز" (Keel Comms)

+971 50 247 7647

support@keelcomms.com

-انتهى-

#بياناتشركات