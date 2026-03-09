*تم التحديث بتفاصيل

تتواصل الضغوط علي أسواق الأسهم العربية وأسواق النفط العالمية، الاثنين، مع استمرار حرب إيران للأسبوع الثاني على التوالي.

وقد بدأت الأسبوع الماضي التوترات، بعدما شنت إسرائيل وأمريكا هجمات ضد إيران، نتج عنها مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من قيادات طهران، فيما ردت إيران بهجمات استهدفت القواعد الأمريكية في دول الخليج وتسببت في تعطل حركة الطيران وخسائر في سوق الأسهم وعرقلة عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 11:05 صباحا بتوقيت الإمارات، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.7% فيما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.4%.

وبدأت بورصة السعودية تعاملات الاثنين على تراجع طفيف 0.12% بعد أن حققت مكاسب بنحو 2% في تعاملات الأحد.

أما بورصة مسقط فارتفعت بحلول نفس التوقيت بنحو 2% فيما تراجع مؤشر بورصة قطر بنحو 1.9%.

النفط والذهب

ومع استمرار الضغط على أسعار النفط في ظل التوترات المتصاعدة والمخاوف من نقص الإمدادات من الشرق الأوسط، تخطت العقود الآجلة لخام برنت مستوى 100 دولار للبرميل ليتداول حول 108 دولار للبرميل، أما خام غرب تكساس الوسيط فارتفع ليتداول في نطاق 104 دولار للبرميل.

بينما ساهمت قوة الدولار الأمريكي في انخفاض أسعار الذهب ليتداول حول 5,096 دولار للأونصة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا