يتوقع أن يشهد سهم مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة تحركات أكبر خلال الجلسات المقبلة بعد أن تحرك بشكل طفيف في أولى جلساته ببورصة الكويت هذا الأسبوع، وفق دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "بي دي سويس" للخدمات المالية ومقرها دبي.

وخلال أول أيام إدراجه بمؤشر السوق الأول، الثلاثاء، تحرك سهم المجموعة بشكل طفيف إلى نحو 517 فلس للسهم من سعر الاكتتاب البالغ 500 فلس. وكان طرح البيوت الاكتتاب الأول في بورصة الكويت منذ نحو عامين.

وتأسست مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة في عام 2006، وهي شركة تعمل في قطاع الموارد البشرية. وطرحت الشركة 30% من أسهمها بالسوق الكويتي مقابل 147 مليون دولار، وبلغت القيمة السوقية للشركة نحو 489 مليون دولار.

الاكتتاب

"حظي الاكتتاب بإقبال كبير.. أدى هذا الطلب المرتفع إلى استقرار في نطاق التداول الأولي،" وفق تقي الدين.

وكان الاكتتاب قد تم تسعيره عند الحد الأعلى للنطاق السعري وتم تغطية الاكتتاب 17 مرة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ بي دي سويس، أنه بالنسبة للمساهمين "يشير ذلك (التحرك الطفيف) إلى تقييم أولي مستقر وثقة قوية من المستثمرين، لكن مكاسب فورية محدودة، مما قد يؤدي إلى تحركات أكبر في جلسات التداول المقبلة".

ويتوقع أن يكون إدراج البيوت في بورصة الكويت "بمثابة إشارة قوية على انتعاش السوق.. مما يشير إلى أن السوق قد يكون جاهز لمزيد من عمليات الإدراج الجديدة،" وفق تقي الدين.

ورفع طرح البيوت عدد الشركات بالبورصة إلى 146 شركة وبالسوق الأول إلى 34.

وقال تقي الدين إن الطلب القوي على أسهم شركة البيوت يسلط الضوء على معنويات إيجابية في السوق، و"قد يشجع الشركات الأخرى على التفكير في الإدراج، مما قد يعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي والمستثمرين على حد سواء".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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