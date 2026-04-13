تباين أداء بعض البورصات العربية خلال تعاملات الاثنين، فيما قفزت أسعار النفط وجاء ذلك بعد فشل الجولة الأولى من المفاوضات بين أمريكا وإيران التي استضافتها إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي، قد أوشكت على الانتهاء إلا أن انهيار المحادثات أدت إلى إعلان أمريكا بدء حصارها لمضيق هرمز الذي كانت ايران تسيطر عليه طوال فترة الحرب، بما رفع أسعار النفط. ويعبر من مضيق هرمز نحو خمس النفط العالمي.

بحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1.16% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.39%، وفق بيانات السوقين.

فيما ارتفع مؤشر السوق السعودية بنحو 0.15% ومؤشر بورصة قطر بنحو 0.27%. وصعد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.57%. بينما البورصة المصرية في عطلة رسمية اليوم بسبب عيد القيامة وشم النسيم.

النفط

وبحلول منتصف اليوم بتوقيت الإمارات، تداولت العقود الآجلة لخام برنت في نطاق 102.4 دولار للبرميل بينما تداولت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حول 104 دولار للبرميل، حسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

أما أسعار الذهب في السوق الفورية فتتداول حول مستويات 4,730 دولار للأونصة والآجلة عند مستويات 4,700.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

