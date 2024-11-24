تستهدف شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست المصرية - وهي أول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر - تنفيذ صفقة استحواذ على الأقل قبل نهاية العام الجاري، وفق ماجد شوقي رئيس مجلس الإدارة الأحد على هامش فعالية إطلاق الشركة وقيدها مؤقتا بالبورصة المصرية.



وشركات الاستحواذ ذات غرض خاص، هي شركات تحصل على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية ويقتصر الاكتتاب على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات.

ويلزم القانون، هذه الشركات التقدم بطلب لقيد أسهمها قيد مؤقت بالبورصة على أن تجري زيادة رأس المال خلال 3 أشهر من تاريخ القيد. والقيد المؤقت هي آلية أطلقتها البورصة نهاية 2022 لتسهيل إجراءات الطرح في البورصة. وعليه فإنه من المنتظر أن يتم تداول أسهم كاتليست في البورصة وفقا للقواعد المقررة.



"مستهدفين قبل نهاية العام الحالي .. (نكون) استحوذنا بالفعل على الأقل على شركة من الشركتين اللي احنا بنبتدي معاهم فحص نافي للجهالة أول ما الهيئة (الهيئة العامة للرقابة المالية) توافق لنا على البدء،" وفق شوقي.



والشركتان محل الاستحواذ هما شركة ناشئة تعمل في الرقمنة المالية وأخرى تعمل في مجال التأجير التمويلي والتخصيم، وفق شوقي.

زيادة رأس المال

تسعى كاتليست بارتنرز ميدل إيست، لزيادة رأسمالها من 10 مليون جنيه حاليا إلى نحو 235 مليون جنيه عبر طرح 22.5 مليون سهم، من خلال اكتتاب للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات.



وحسب شوقي فإن الشركة ستعلن خلال الأسابيع القادمة فتح الباب للطرح الخاص.



وتوقع طارق عفت، الرئيس التنفيذي للشركة في حديث لزاوية عربي، أن يتم الانتهاء من الطرح وبدء تداول السهم خلال النصف الأول من العام المقبل.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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