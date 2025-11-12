تولت أمال سلمون، منصب المديرة العامة لبورصة الجزائر، خلفا لـ يزيد بن موهوب، حسب بيان من البورصة مساء الاثنين.

استمر بن موهوب في منصبه نحو 12 عام. ويتم تعيين مدير عام البورصة الجزائرية عادة لمدة 3 سنوات وإما يجدد له أو يتم تغييره.

يأتي التغيير في وقت تسعى فيه بورصة الجزائر لجذب مزيد من الوافدين بدعم من خطة اكتتابات حكومية وتسهيلات لجذب الشركات الناشئة.

للمزيد: مقابلة فيديو مع المدير العام – بورصة الجزائر تتطلع لإصدار صكوك الشركات على البورصة

تحليل سريع: توقعات بانتعاش الاكتتابات في بورصة الجزائر بدعم من طروحات حكومية

مجموعة INSAG للتعليم العالي الجزائرية تتوقع إدراج مباشر لأسهمها في بورصة الجزائر بالربع الأول من 2026 - المدير العام للمجموعة لزاوية عربي

سلمون في سطور

(وفق بيان البورصة وحسابها على لينكدان)

- حاصلة على ليسانس في الإدارة من جامعة الجزائر 3 والمعروفة بـ " دالي إبراهيم" في 2005.

- حاصلة أيضا على دبلومة من المدرسة العليا للبنوك وهي بمثابة معهد عالي متخصص.

- شغلت عضوية مجلس إدارة البورصة منذ 2023.

- عملت في عدة وظائف في بنوك محلية.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا