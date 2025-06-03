تتطلع بورصة الجزائر إلى تحفيز الشركات لإصدار صكوك على البورصة، فيما تترقب الدولة إصدار صكوك سيادية ربما خلال العام الجاري أو في 2026، حسب يزيد بن موهوب، المدير العام لبورصة الجزائر في مقابلة مع زاوية عربي.

جاءت المقابلة على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في تونس، وبمشاركة العديد من البورصات الإفريقية منتصف مايو.

لمشاهدة الفيديو على يوتيوب أضغط هنا، وعلى موقع زاوية أضغط هنا.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تصوير: ياسمين صالح، تحرير الفيديو: شيماء حفظي وأحمد علي، مونتاج: فرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا