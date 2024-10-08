تترقب البورصة المصرية، طرح عام أولي لحصة من شركة تنمية وإدارة القرى الذكية (القرية الذكية) خلال العام المقبل، وفق ما أعلنه مساهمون في الشركة الثلاثاء.

وتشهد البورصة المصرية تحركات ملحوظة في ملف الطروحات في ظل منافسة كبيرة مع الأسواق الخليجية. وكان البنك المركزي المصري أعلن نيته طرح المصرف المتحد التابع له في البورصة بعد تجمد برنامج طروحات أعلنته الحكومة قبل سنوات ولم تنفذ منه الكثير.

وكان رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن البورصة تدرس ملفات 11 شركة للقيد، متوقعا أن يتم تنفيذ طرحين هذا العام.

تفاصيل عن الطرح

(وفق موقع الشركة، بيانات، وتقارير إعلامية)

- تأسست شركة تنمية وإدارة القرى الذكية (القرية الذكية) في 2001، وتعمل في إنشاء مجمعات الأعمال وإدارتها.

- تتوزع ملكية شركة القرية الذكية بين عدد من المساهمين بينهم: شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وشركة ريكاب للاستثمارات المالية المدرجتين ببورصة مصر، إضافة لوزارة الاتصالات وبنك مصر الحكومي.

- سيتم طرح نسبة تترواح بين 30 - 35% من رأس مال شركة القرية الذكية في البورصة.

- سيتم طرح الشركة للاكتتاب العام في النصف الأول من 2025، رهنا بظروف السوق والموافقات.

- يُتوقع أن يجمع الطرح نحو 2 مليار جنيه ( 41.2 مليون دولار) عبر زيادة رأس المال.

- تمتلك الشركة القرية الذكية - وهي مجمع أعمال متكامل بارز- في غرب القاهرة، على مساحة 2.5 مليون متر مربع وبها 180 شركة و86 مبنى شاغر و30 مبنى إداري قيد التطوير، ولديها خطط لتنفيذ توسعات مستقبلية في شرق القاهرة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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