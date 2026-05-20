أعلنت البورصة المصرية قيد أسهم شركة أو جي كابيتال للاستثمارات وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص، قيد مؤقت بالسوق الرئيسي برأسمال مُصدر 10 مليون جنيه بداية من الأربعاء، وفق بيان للبورصة.

القيد المؤقت، آلية أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات، على أن تبدأ إجراءات استيفاء شروط القيد والتداول خلال مدد زمنية محددة.

وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، أو ما يعرف أيضا باسم "شركات الشيك على بياض"، هي نوع من الشركات ليس لها أي نشاط سوى الإدراج في البورصة لجمع الأموال والاستحواذ على شركة أخرى تمثل فرصة استثمار للمساهمين.

وتحصل هذه الشركات على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال زيادة رأس مالها عبر اكتتاب خاص في سوق الأوراق المالية، ويقتصر الاكتتاب على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات.

وشهدت السوق المصرية، العام الماضي، إدراج أسهم أول شركة لهذا الغرض في البورصة المصرية، وهي شركة كاتاليست بارتنرز ميدل إيست.

ويلزم القانون هذه الشركات التقدم بطلب لقيد أسهمها قيد مؤقت بالبورصة، وزيادة رأس مالها خلال 3 أشهر من تاريخ القيد المؤقت إلى 100 مليون جنيه على الأقل أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال تلك المدة.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: فاطمة الكاشف، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

