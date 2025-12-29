الخبر

تستهدف شركة كاتليست بارتنرز ميدل ايست المصرية، وهي شركة ذات غرض الاستحواذ "SPAC" والذي يعرف أيضا باسم "شركات الشيك على بياض" والمدرجة بالبورصة المصرية، التوسع في السعودية من خلال شركة تابعة لها هناك، حسب عبدالعزيز عبدالنبي، الشريك المؤسس لشركة كاتليست بارتنرز ميدل ايست لزاوية عربي.

تم تأسيس الشركة السعودية "كاتليست بارتنرز السعودية" في 2024 ولكن يقتصر نشاطها على قطاع الاستشارات فيما تسعى لإضافة أنشطة جديدة مثل خدمات الترويج والاكتتابات من خلال الحصول على رخصة نشاط بنك استثمار بالإضافة إلى نشاط التأجير التمويلي.

"بنشتغل حاليا للحصول على رخصة لبنك استثمار.. والخطط في المستقبل هنزود التراخيص للتأجير التمويلي والتخصيم،" بحسب عبدالنبي، متوقعا الحصول على رخصة نشاط بنك الاستثمار خلال 2026.

ولم تقرر كاتليست بارتنرز السعودية بعد شكل التوسع في نشاط التأجير التمويلي، سواء سيكون من خلال الاستحواذ على شركة قائمة في هذا المجال، أو الحصول على رخصة لتأسيس شركة.

خلفية سريعة عن كاتليست بارتنرز ميدل ايست

بدأ تداول أسهم الشركة في بورصة مصر يوم الأحد بعد عملية إدراج مباشر. وهي أول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر.

وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص هي نوع من الشركات ليس لها أي نشاط سوى الإدراج في البورصة لجمع الأموال والاستحواذ على شركة أخرى تمثل فرصة استثمار للمساهمين.

وتعمل كاتليست من خلال شركات تابعة لها في مصر والسعودية، كما تقدم خدمات في الإمارات.

للمزيد عن هذا النوع من الشركات وكيف بدأ في مصر، اضغط هنا

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا