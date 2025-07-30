تعتزم شركة ديار ديزاير الجزائرية، وهي شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية، طرح عام أولي لحصة من أسهمها في بورصة الجزائر قبل نهاية العام الجاري، لتمويل خطة توسعية، حسب سايغي عبد الرؤوف، المدير العام المساعد للشركة، لزاوية عربي.

وحسب بيان صادر الأسبوع الماضي، تدرس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها طلب الشركة للإدراج، لكنه لم يذكر أية تفاصيل عن الطرح أو التوقيت. وقد شهدت البورصة مطلع 2025 إدراج أول شركة ناشئة وهي مستشير مع حاجة هذا النوع من الشركات لتمويلات للتوسع مع صعوبة الاقتراض المصرفي.

"(الإدراج) قبل نهاية السنة.. (عبر) عرض أسهم للبيع وعملية اكتتاب،" وفق عبدالرؤوف مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد عدد الأسهم المزمع طرحها بعد.

تعمل ديار ديزاير التي تأسست عام 2020، في التجارة الإلكترونية بالتمويل الإسلامي، في الجزائر، ولديها خطط للتوسع في عدة دول بينها تونس والسنغال، حسب المسؤول بالشركة.

وأضاف أن الهدف من دخول البورصة هو "عندنا مشاريع استراتيجية كبيرة باش نوصلولها إن شاء الله وباش نوصلوا لحصة سوقية أكبر".

وقد نما حجم أعمالها في 2024 ليصل إلى 18.5 مليون دولار، مقابل 3.9 مليون دولار في 2023، وفق عبدالرؤوف.

خلفية سريعة عن وضع الشركات الناشئة

كانت مستشير أول شركة ناشئة تطرح أسهمها في سوق نمو ببورصة الجزائر. ونمو هو سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة يتيح للشركات الإدراج والتداول وفق شروط أسهل من السوق الرئيسي.

وحسب موقع بورصة الجزائر يتطلب الطرح العام في السوق الرئيسي طرح 20% من أسهم الشركة على الأقل، وأن توزع الأسهم المطروحة للاكتتاب على 150 مساهم بحد أدنى. أما في نمو فيمكن طرح 10% من أسهم الشركة كحد أدنى توزع على 50 مساهم أو 3 مستثمرين من المؤسسات.

وجمعت مستشير، ما يزيد عن 94 مليون دينار جزائري، في طرحها العام الأولي الذي تم تغطية الاكتتاب فيه أكثر من 119%، وبمشاركة 306 مساهم منهم 40% من المؤسسات، 50% من الأفراد و10% من المستثمرين المؤهلين.

ووفق تصريحات سابقة من المدير العام للشركة خيرالدين بولفعة لزاوية عربي، وجهت هذه العوائد لتمويل عمليات التوسع.

للمزيد: تحليل سريع: توقعات بانتعاش الاكتتابات في بورصة الجزائر بدعم من طروحات حكومية

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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