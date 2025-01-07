تم تغطية اكتتاب الطرح العام الأولي لشركة "مستشير" الناشئة الجزائرية بنسبة تجاوزت 119%، بحسب المدير العام للشركة خيرالدين بولفعة لزاوية عربي الثلاثاء.

نبذة سريعة جدا عن الشركة والمعلومات المتاحة عن الطرح مسبقا

تعمل الشركة التي تأسست في 2022 في تقديم استشارات في مجالات مختلفة أونلاين للعملاء. وتشمل هذه المجالات: استشارات في ريادة الأعمال، الاقتصاد، صناعة المحتوى والتسويق الرقمي، الهندسة، والفلاحة بالإضافة لمجالات أخرى، بحسب موقع الشركة الرسمي.

وتم طرح 125 ألف سهم، يمثل 25% من رأس مال الشركة للاكتتاب في الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر الماضي، بحسب بيان من الشركة.

وقد قدر سعر الاكتتاب عند 760 دينار جزائري أو ما يعادل 5.6 دولار للسهم، بحسب بيان الشركة.

ما الجديد بالإضافة لحجم التغطية؟

بحسب بولفعة لزاوية عربي، فقد تم الاكتتاب بمشاركة 306 مساهم منهم 40% من المؤسسات، 50% من الأفراد و10% من المستثمرين المؤهلين.

وتوقع بولفعة بدء تداول السهم 14 يناير في سوق نمو الثانوي الخاص بالشركات الصغيرة بالجزائر.

الشركة تعمل حاليا في الجزائر وتستهدف التوسع في السعودية، الإمارات، مصر وسلطنة عُمان في 2025، بحسب بولفعة مضيفا: "نحن نهدف كذلك إلى الدخول إلى دولتي قطر والكويت و لكن ليس لدينا تاريخ محدد".

وستستخدم إيرادات الطرح المقدرة ب94.4 مليون دينار جزائري في عمليات التوسع، بحسب المدير العام.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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