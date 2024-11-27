من المتوقع أن يستقبل سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج مباشر في قطاع التجزئة خلال ديسمبر، وفق ما قاله مصدر لزاوية عربي.

ويزداد زخم الطروحات والإدراج في الأسواق الخليجية خاصة أسواق السعودية والإمارات.

"من المقرر أن تدرج الشركة في السوق قبل منتصف ديسمبر، على أن تعلن تفاصيل وسعر الإدراج الأسبوع المقبل"، وفق المصدر.

كان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد استقبل في نوفمبر سهم شركة لولو للتجزئة، بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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