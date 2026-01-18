أعلنت شركة جورميه ايجيبت الغذائية المصرية، نيتها لطرح عام أولي لحصة 47.6% من أسهمها في البورصة المصرية وفق بيان صادر عن شركة اي اف جي هيرميس التي تتولى دور منسق الطرح، الأحد.

وانطلقت جورميه عام 2006، وتعمل في مجال تجارة وتصنيع المواد الغذائية، ولديها عدد من المتاجر، كما تبيع منتجاتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق هاتفي.

تفاصيل الطرح المزمع

(وفق البيان)

- ستبيع جورميه نحو 190.5 مليون سهم بحد أقصى.

- يتضمن الطرح اكتتاب خاص لنحو 152.4 مليون سهم، واكتتاب عام بواقع 38.1 مليون سهم.

- سيتضمن الطرح حصص من ملكية شركة بي انفستمنتس القابضة - المدرجة في البورصة المصرية - مساهمون من عائلة أبو غزالة. وستحتفظ بي إنفستمنتس بـ 40% من جورميه.

- سيتم تنفيذ الاكتتاب الخاص والعام بنفس السعر، ولم يحدد سعر الطرح بعد.

- من المتوقع إتمام الطرح وبدء التداول في البورصة في فبراير المقبل.

