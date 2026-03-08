*تم التحديث بتفاصيل

افتتحت البورصة السعودية تعاملات الأحد بارتفاع ملحوظ لمؤشرها الرئيسي رغم استمرار حرب إيران للأسبوع الثاني على التوالي.

وقد بدأت الأسبوع الماضي التوترات، بعدما شنت إسرائيل وأمريكا هجمات ضد إيران، نتج عنها مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من قيادات طهران، فيما ردت إيران بهجمات استهدفت القواعد الأمريكية في دول الخليج وتسببت في تعطل حركة الطيران وخسائر في سوق الأسهم وعرقلة عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز.

تفاصيل

بحلول الساعة 11:15 صباحا بتوقيت الرياض، ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة السعودية بنسبة 1.8%. بدعم من ارتفاع أسهم قطاع الطاقة بقيادة سهم أرامكو الذي ارتفع بأكثر من 4%.

ويأتي ارتفاع سهم أرامكو والسوق السعودي وسط توقعات بارتفاع أسعار النفط لما فوق 100 دولار للبرميل إذا لم يتم التوصل لحل بشأن مضيق هرمز. وقد تخطى خام برنت 93 دولار للبرميل.

فيما تشير تقارير إلى أن أرامكو حولت بعض ⁠شحنات ​النفط إلى ميناء ​ينبع المطل على البحر الأحمر ​لضمان سلامة ​الإمدادات واستمرارها.

كما ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.6%، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2% ومؤشر البورصة المصرية بنسبة 0.5%.

والأحد عطلة رسمية في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا