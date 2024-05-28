* خاص لزاوية عربي من قبل رشا ديات، مديرة دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي في بورصة عمّان

* التقرير هو الجزء الأول من سلسلة تقارير تعطي خلفية عميقة على السوق الأردني + الوضع الحالي، تفاصيل عن أبرز القطاعات والشركات والتوقعات لهذا العام

خلفية سريعة

لقد تم إنشاء سوق الأوراق المالية الأردنية تحت مسمى سوق عمّان المالي عام 1976، تبع هذا إعادة هيكلة في عام 1997 بعد انشاء هيئة الأوراق المالية لتتولى الدور التنظيمي والرقابي على السوق.

كما تم إنشاء بورصة عمّان كسوق نظامي لتداول الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية الذي أوكل إليها مهمة تسجيل الأوراق المالية وتوثيق ونقل ملكيتها وإجراء التقاص والتسوية لأثمانها.

وقد تم تحويل بورصة عمّان في 20 فبراير 2017 إلى شركة مساهمة عامة هادفة للربح مملوكة بالكامل للحكومة، وذلك بهدف تعزيز المنفعة الاقتصادية التي تقدمها للاقتصاد الوطني، وتمكينها من تقديم خدمات أفضل واستقطاب شركات جديدة ومتعاملين جدد والدخول في اتفاقات إقليمية ودولية.

سريعا جدا، ماذا حدث في العقدين الماضيين؟

خلال العقدين الماضيين شهد عام 2005 زخم كبير في نشاط البورصة وكان الأفضل من حيث مستويات مؤشرات الأداء منذ تأسيس سوق الأوراق المالية في الأردن، مما ساهم في زيادة الاهتمام بالبورصة محلياً ودولياً على حد سواء.

ولكن تخلل هذه الفترة الكثير من التحديات مثل الأزمة المالية العالمية وغيرها.

بدأ تأثير الأزمة الاقتصادية يظهر في بورصة عمّان في الربع الأخير من عام 2008، حيث تراجعت أسعار الأسهم بنحو 25% خلال عام 2008 مقارنة مع عام 2007، مما أثر بشكل كبير على الثقة بالأسواق المالية.

كذلك ألقى تباطؤ النمو الاقتصادي بظلالة خلال الفترة من 2010 إلى 2013 والذي بدوره أثر على أرباح الشركات المدرجة وعلى الثقة العامة بالاقتصاد.

تأثرت البورصة أيضا بالظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية التي أعقبت الربيع العربي ولكن تحسنت مؤشرات الأداء بعد عام 2013، حيث ارتفع حجم التداول وشهدت بعض المؤشرات الرئيسية تحسن.

وفي الرسوم البيانية التالية نلقي نظرة عميقة على أداء السوق خلال الفترة من 2005 إلى 2016 من حيث أداء المؤشر العام، حجم التداول، القيمة السوقية، صافي الاستثمار غير الأردني في البورصة، معدل دوران الأسهم، وعدد الشركات المدرجة وسنستكمل باقي الأعوام في تقرير الأسبوع القادم.

وأخيرا، نظرة سريعة على مؤشر الشركات الكبرى ASE20 الذي تم إطلاقه عام 2019 ولكن تعتبر سنة الأساس له هي 2014 :

(خاص لزاوية عربي من قبل رشا ديات، مديرة دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي في بورصة عمّان ضمن اتفاق تعاون بين زاوية عربي واتحاد أسواق المال العربية، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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