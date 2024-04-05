دبي: أعلنت مجموعة بورصة لندن (LSEG) واتحاد أسواق المال العربية عن تعاونهما للمساعدة في تزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى الأدوات والمعلومات الضرورية لتعزيز الوعي حول القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من خلال هذه المبادرة، ستقدم منصة مجموعة بورصة لندن محتوى حصري من قبل أعضاء اتحاد أسواق المال العربية. ويشمل المحتوى الجديد أبحاثاً شاملة للسوق، وتقارير تحليلية، وتعليقات الخبراء، وبيانات تفاعلية تضم أكثر من عشرة بورصات في الشرق الأوسط. وسيتضمن المحتوى أيضا المعلومات المالية من خلال قنوات زاوية الإخبارية العريقة، مما يعمق فهم المستثمرين لأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال رامي الدكاني، الأمين العام، اتحاد أسواق المال العربية: "لقد كانت العلاقة التاريخية بين مجموعة بورصة لندن والأسواق المالية العربية فعالة في تبادل المعرفة ونمو السوق الإقليمية. ونؤمن أن يؤدي هذا التعاون إلى التواصل مع مجموعة متنوعة من المستثمرين والمحللين وأصحاب المصلحة، وإلقاء الضوء على الاتجاهات الناشئة والأداء القطاعي لأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وقال نديم نجار، المدير العام لمجموعة بورصة لندن في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا: " تمثل هذه المبادرة فصلاً جديداً في تعزيز ونشر الوعي حول الإمكانيات الكبيرة لأسواق المال العربية. ويسعدنا أن نتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية وتقديم مساهمات كبيرة في تعزيز وتطوير النظام البيئي للأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

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