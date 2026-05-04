*تم التحديث بتفاصيل

تترقب الأسواق تطورات الوضع في الشرق الأوسط، ومصير مفاوضات السلام ‌بين واشنطن وإيران، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ عملية "مشروع الحرية" ⁠صباح الاثنين لتحرير السفن العالقة في مضيق ​هرمز.

وقال ترامب إن الجهود هذه ستكون في إطار "بادرة إنسانية" لمساعدة الدول المحايدة في الحرب. ومضيق هرمز المغلق بسبب الحرب هو ممر مائي مهم لتجارة النفط ويعبر منه خمس النفط العالمي.

أسعار ومؤشرات

(وفق بيانات الأسواق)

بحلول الساعة 11:40 صباحا بتوقيت الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1.4% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.8%، مع ارتفاع سهم أدنوك للحفر بنحو 6.5%.

بينما تراجع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي "تاسي" بنحو 0.5% وارتفع مؤشر بورصة قطر بـ 0.17% ومؤشر بورصة مصر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنسبة 0.28%.

وبعد أن تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر الاثنين، عادت لتحقيق مكاسب. وبحلول نفس التوقيت، تداولت العقود الآجلة لخام برنت فوق 109 دولار للبرميل والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند أكثر من 102.8 دولار للبرميل.

أما الأسعار الفورية للذهب فتراجعت مجددا وتداولت حول 4,585 دولار للأونصة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

