أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تراجع جماعي يوم الأحد في أول تعاملات الأسبوع، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" (EGX30) بتراجع 0.75% مقارنة بإغلاق الخميس الماضي.

وأنهى المؤشر السبعيني متساوي الأوزان جلسة الأحد بانخفاض 0.38%. ويضم المؤشر أعلى 70 شركة من حيث السيولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر EGX30.

وكانت أسهم القطاع العقاري ضمن الأكثر تداولا الأحد بقيادة سهمي شركة إعمار مصر ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وارتفع سهم إعمار بنحو 2.4% مقارنة بإغلاق الخميس وبقيمة تداول تخطت الـ 300 مليون جنيه. أما سهم طلعت مصطفى فقد ارتفع بنحو 0.6% وبقيمة تداول بلغت الأحد أكثر من 288 مليون جنيه.

وتشهد أسهم القطاع العقاري نشاط منذ الأسبوع الماضي في أعقاب الإعلان عن مشروع استثماري برأس الحكمة بالساحل الشمالي، حيث قال رئيس هيئة الاستثمار المصرية إن تحالف إماراتي سيطور مشروع بالمنطقة باستثمارات مبدئية قد تتخطى 22 مليار دولار، لكن يُنتظر توقيع عقوده.

كما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، الأحد، أن ذراعها الفندقي شركة "آيكون" أكملت عملية الاستحواذ على حصة أغلبية مع حقوق الإدارة في شركة "ليجاسي للفنادق" التي تضم 7 فنادق تاريخية في مصر.

فيما هبط في تعاملات الأحد سهم البنك التجاري الدولي -وهو أكبر بنك خاص في مصر وصاحب الوزن الأكبر بالمؤشر الرئيسي- بنسبة 1.17%.

ووصلت قيم التداول بتعاملات البورصة المصرية، الأحد، إلى نحو 4.8 مليار جنيه بقيادة الأفراد المصريين الذين سجلوا صافي بيع بقيمة 80.2 مليون جنيه. وبشكل عام سجل المصريين صافي شراء بقيمة 54.0 مليون جنيه بقيادة المؤسسات المصرية.

فيما سجل الأجانب من المؤسسات والأفراد صافي شراء بقيمة 29.6 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 83.6 مليون جنيه.

وتشهد مؤشرات البورصة المصرية ارتفاع منذ بداية 2024 استكمالا لصعودها القوي في عام 2023، حيث بلغت نسبة صعود المؤشرات منذ بداية العام نحو 13.3% للمؤشر الرئيسي و25.3% للمؤشر السبعيني.

ومثلت تعاملات المصريين %90.7 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام (بعد استبعاد الصفقات)، بينما سجل الأجانب %2.9 وسجل العرب 6.3%.

كما سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1.8 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 311.1 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام، طبقا لإفصاحات البورصة المصرية.

ويعني صافي شراء المستثمرين الأجانب والعرب تدفق لرؤوس الأموال إلى البورصة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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