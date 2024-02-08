سيطور تحالف إماراتي مشروع استثماري في مصر بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، باستثمارات مبدئية قد تتخطى 22 مليار دولار ويُنتظر توقيع العقود، وفق ما قاله رئيس هيئة الاستثمار المصرية لسي إن بي سي عربية.



وهذا أول تعليق رسمي عن المشروع الذي تدور حوله الكثير من التسريبات خلال الأيام الماضية، كأحد أكبر المشروعات بالساحل الشمالي على البحر الأبيض المتوسط، بعد الاستحواذ على أرض من الحكومة.



ويُعتقد أن المشروع سيسهم في تخفيف أزمة مصر التي تعاني سيولة دولارية وتسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إضافة لبيع أصول والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإحياء اتفاق وقعته قبل أكثر من عام لاقتراض 3 مليار دولار وحصلت منه على شريحة واحدة.



وقال رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة لسي إن بي سي عربية، إن الهيئة تلقت عدة عروض من تحالفات استثمارية دولية، وتم اختيار تحالف إماراتي، دون مزيد من تفاصيل عن شركات التحالف، لكنه قال إن شركات محلية وأجنبية ستشارك في التنفيذ.



وبرزت في التسريبات الأخيرة شركات مثل إعمار العقارية الإماراتية وطلعت مصطفى القابضة المصرية.



وقالت طلعت مصطفى، في إفصاح هذا الأسبوع، إنها تدرس عدة مشروعات بينها مشروع في الساحل الشمالي لكنها لم تدلي بتفاصيل عن هذه المشروعات ولم تسمي مشروع رأس الحكمة صراحة.



وبحسب هيبة، فإن الاستثمارات المبدئية للمشروع لن تُضخ دفعة واحدة، وسيكون التحالف الإماراتي مسؤول عن تمويل وتطوير وإدارة المشروع.



والشهر الماضي وافقت الحكومة على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة في عدد من المدن لتنفيذ أنشطة تجارية، و إدارية، وسكنية، واستثمارية، وعمرانية متكاملة وغيرها.



ووفق موقع خريطة مشروعات مصر، تقع رأس الحكمة في مدينة مرسى مطروح على الساحل السمالي بالقرب من منطقة الضبعة، وتشتهر بأن بها استراحة كانت للملك فاروق ثم آلت للرئاسة، ومن المزمع إقامة مشروع سياحي عليها بمساحة 55 ألف فدان.



وتشهد منطقة الساحل الشمالي مشروعات في السنوات الأخيرة، وتعمل فيها الكثير من شركات التطوير العقاري الكبرى.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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