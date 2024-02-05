قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية إحدى أبرز الشركات العقارية العائلية، إنها تدرس عدة مشروعات من ضمنها مشروع بالساحل الشمالي، وفق إفصاح للبورصة المصرية.

وأضافت الشركة ردا على أخبار متداولة حول استلامها 5540 فدان بغرض إقامة مشروع بالساحل الشمالي، أن "هذا المشروع ضمن العديد من المشروعات قيد الدراسة لدى المجموعة وسوف نوافيكم عند البدء في الإجراءات التنفيذية في أي من تلك المشروعات".

وتداولت العديد من وسائل الإعلام المحلية في مصر ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، تسريبات وتوقعات بشأن مشروع ضخم ينفذه عدد من الشركات المصرية والخليجية، بالساحل الشمالي على البحر الأبيض المتوسط، بعد الاستحواذ على أرض من الحكومة، فيما لم تصدر أي جهة حكومية تفاصيل بشكل رسمي.

والشهر الماضي وافقت الحكومة على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة في عدد من المدن لتنفيذ أنشطة تجارية، و إدارية، وسكنية، واستثمارية، وعمرانية متكاملة وغيرها.

وتسعى مصر لتوفير مصادر تمويل دولاري لسد عجز في العملة الأجنبية من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة، وسط تزايد الأعباء وضغوط على الجنيه تنبئ بخفض جديد للعملة في خضم مفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج تمويل بقرض 3 مليار دولار في ديسمبر 2022، حصلت منه على شريحة واحدة فقط.

وفي يناير الماضي، وقعت القابضة (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، ومجموعة "أدنيك"، اتفاق استحواذ استراتيجي على حصة 40.5% في مجموعة "آيكون"، ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG) المصرية، من خلال زيادة رأس المال.

جاءت هذه الصفقة بعد أن استحوذت آيكون على حصة 39% من مجموعة من الفنادق الحكومية التاريخية، ضمن برنامج الطروحات الذي أعلنته الحكومة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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