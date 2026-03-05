*تم التحديث بتفاصيل

أنهى سوقا دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية تعاملات الخميس - سادس أيام الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران - على تراجع لليوم الثاني على التوالي، فيما تماسكت بورصتا السعودية ومصر.

تراجع سوق دبي المالي لدى الإغلاق بنسبة 1.33% مقلصا خسائره الصباحية، وسوق أبوظبي أغلق على تراجع بنسبة 2%.

وقرر السوقان بشكل مؤقت، تعديل الحد الأدنى للتغير السعري للأوراق المالية المدرجة إلى -5%. وبدأ التداول في السوقين الأربعاء بعد توقف ليومي الاثنين والثلاثاء بسبب تداعيات الحرب.

وارتفع مؤشر بورصة قطر لدى الإغلاق بنسبة 1% أما بورصة مصر فارتفع مؤشرها الرئيسي بنحو 2.3%.

والسبت الماضي، شنت إسرائيل وأمريكا هجمات ضد إيران، نتج عنها مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من قيادات طهران، فيما ردت إيران بهجمات استهدفت القواعد الأمريكية في دول الخليج وتسببت في تعطل حركة الطيران وخسائر في سوق الأسهم وعرقلة عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز.

